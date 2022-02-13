Умершие вакцинированные пациенты с Covid-19 в основном были привиты AstraZeneca и Johnson&Johnson

Среди людей, которые были вакцинированы от Covid-19 и умерли после заболевания этой болезнью, в основном были привитые вакцинами AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом пишет агентство LETA, ссылаясь на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) за декабрь прошлого года.

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Среди привитых вакциной Johnson&Johnson в декабре были зарегистрированы 13,79 случаев смерти на 100 000 человек, среди привитых AstraZeneca — 13,16 случая. Среди привитых вакциной Pfizer/BioNTech этот показатель составил 3,19, среди привитых Moderna — 4,46.

В целом в декабре зарегистрирован 391 случай смерти, связанной с Covid-19, среди умерших 81 человек был вакцинирован. 37 были привитых вакциной Johnson&Johnson, в том числе 15 случаев зарегистрировано до 30 дня после вакцинации. Девять смертей зарегистрировано в период 31-90 дней после вакцинации, 12 случаев — 91-180 дней, один — более 180 дней после вакцинации.

Среди привитых Pfizer/BioNTech зарегистрировано 20 случаев смерти среди заболевших, в том числе пять случаев в период с 31 по 90 день после вакцинации, 12 случаев — в период 91-180 дней, три — спустя более 180 дней после вакцинации. В расчете на 100 000 населения смертность привитых этой вакциной наименьшая, так как Pfizer"/"BioNTech — самая популярная вакцина в Латвии.

Среди людей, привитых вакциной AstraZeneca, зарегистрировано 17 случаев смерти, связанной с Covid-19. Один случай произошел в период 31-90 дней после вакцинации, десять — в период 91-180 дней, шесть — спустя более 180 дней после вакцинации.

Среди привитых вакциной Moderna было семь случаев смерти — четыре в период 91-180 дней после вакцинации, три — спустя более 180 дней после вакцинации.