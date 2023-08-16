"Умное и продуманное решение". СЗК и "Прогрессивные" положительно оценивают выдвижение Силини на пост премьера

Решение "Нового Единства" о выдвижении министра благосостояния Эвики Силини в качестве кандидата на пост премьер-министра можно оценить положительно, в том числе с учетом лидерства политика в прошедших летом переговорах о работе, которую необходимо выполнить, заявил агентству LETA председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме Викторс Валайнис.

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Позиция относительно кандидатуры Силини еще должна быть определена внутри СЗК, в том числе в входящих в союз партиях — Крестьянском союзе Латвии, Латвийской социал-демократической рабочей партии, пояснил Валайнис.

Политик отметил, что если президент Эдгар Ринкевич выдвинет Силиню на пост премьера, то СЗК также может внести очень большой вклад в правительство, возглавляемой политиком "Нового Единства".

Валайнис отметил, что на летних переговорах между "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными" по ряду важных вопросов, в которых действия застряли, Силиня заняла активную позицию, а также взяла на себя руководство переговорами по нескольким направлениям.

В свою очередь, сопредседатель партии "Прогрессивные", депутат Сейма Андрис Шуваев заявил агентству LETA, что решение "Нового Единства" о выдвижении Силини является "очень умным и продуманным".

Один из лидеров "Прогрессивных" отметил, что Силиня очень хорошо себя зарекомендовала в прошедших переговорах по вопросам сферы благосостояния.

Министр благосостояния прислушалась к позиции "Прогрессивных", что позволило политикам партии сделать вывод: Силиня понимает видение "Прогрессивных".

На вопрос о том, будут ли "Прогрессивные" работать в возглавляемом Силиней правительстве, если ее выдвинет президент Ринкевич, сопредседатель "Прогрессивных" пояснил, что партия должна принять внутреннее решение относительно выдвинутого кандидата. "Прогрессивные" не будут затягивать с этим процессом, и Шуваев не видит причин, по которым партия могла бы потенциально не поддержать Силиню.

Как сообщалось ранее, в среду, 16 августа, на общем собрании "Нового Единства" и заседании думы "Единства" было принято решение выдвинуть Силиню в качестве кандидата на должность премьер-министра.

Ранее кандидатуру Силини поддержала парламентская фракция "Нового Единства".

Действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что если президент Эдгар Ринкевич решит выдвинуть на пост главы Кабинета министров Силиню, то она сможет создать сильное, динамичное правительство.