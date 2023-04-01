Умное освещение на Кипсале помогло самоуправлению сэкономить более 4600 евро

Благодаря умному освещению, которое было установлено в октябре 2022 на трех улицах Кипсалы, Рижскому самоуправлению удалось сэкономить 4685,44 евро, то есть 79% от расходов на электроэнергию на данном участке, по сравнению с прошлым годом.

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Проект внедрила компания Tet в сотрудничестве с Рижской думой, агентством Rīgas gaisma, Рижским техническим университетом и дочерней компанией Draugiem Group — Idea Lights. Всего умным освещением, которое состоит из экономичных LED-ламп, произведенных в Латвии умных контроллеров и датчиков движения, оснащены 66 фонарных столбов на улицах Азенес, Кипсалас и набережной Зунда.

"Умные города — это один из инновационных проектов Tet, который не просто помогает развивать среду, улучшать энергоэффективность и тестировать технологии в реальной жизни, но быстро демонстрирует конкретные финансовые результаты. Мы благодарны Риге за доверие и удовлетворены тем, что уже за первое полугодие самоуправлению удалось сэкономить тысячи евро. По нашим подсчетам, которые основаны на данных, предоставленных агентством Rīgas gaisma, один фонарный столб до внедрения умного решения обходился в 17 евро в месяц в осенние и зимние месяцы. С функцией регулирования яркости, которую мы внедрили, расходы составляют лишь 3,30 евро за столб", — рассказывает председатель правления Tet Улдис Татарчукс: "Это означает, что, внедрив такое решение во всей Риге, самоуправление может уменьшить общие расходы более, чем в четыре раза, одновременно сделав город более дружественным к окружающей среде".

"Рижская дума высоко оценивает сотрудничество с Tet. В результате реализован успешный проект по умному освещению на пилотной территории Кипсалы и протестировано предложенное решение в реальной среде. Цель города — способствовать тестированию инновационных технологий на пилотных территориях, чтобы развивать удобные для жителей услуги самоуправления, а также использовать потенциал новых технологий для стремительного экономического роста. Мы открыты для дальнейших инициатив Tet и других предприятий в области умных технологий, которые помогают решать актуальные вызовы для города и достигать конкретных климатических целей — быть среди первых 100 климатически нейтральных городов в Европе", — делится Армандс Юкумс, главный руководитель проектов Отдела развития умного города Департамента по развитию Рижской думы.

Для того чтобы в полной мере использовать все преимущества системы умного освещения и максимально экономить, в будущем Tet планирует увеличить амплитуду регулирования яркости освещения. "Если сейчас амплитуда яркости составляет 100% во время движения и 70% в состоянии покоя, то в будущем планируем протестировать снижение интенсивности от 100 до 20%. То есть, когда движения нет, яркость будет существенно меньше, а экономия электроэнергии и расходов — больше", — уточняет Татарчукс.

Кроме освещения на Кипсале уже два месяца работает станция сенсоров среды и воздуха Tet, которая предоставляет разные данные о качестве воздуха, температуре, влажности, шуме, силе ветра и уровне УФ-излучения. "До этого мы констатировали, что данные сенсоров соответствуют требованиям Европейского индекса качества данных и верифицировали их, сравнив с данными Рижской думы и Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Датчики движения на фонарных столбах предоставляют нам также данные интенсивности дорожного движения. Сравнив их с показателями качества воздуха, мы можем сделать вывод, что оно связано с интенсивностью траффика, но это не единственный фактор, которые влияет", — комментирует Гуна Датава, руководитель развития новых бизнесов Tet

Компания продолжит собирать эти данные и сравнивать их как с интенсивностью движения, так и данными с камер, оснащенных искусственным интеллектом, которые установили в начале этого года. "Чтобы убедиться в качестве данных, планируется установить еще одну станция сенсоров рядом с национальной станцией мониторинга, которая находится в центре Риги. Вскоре эти данные можно будет использовать, чтобы определять качество воздуха районов, внедрять улучшения и измерять эффективность. Такие станции и данные — это существенные шаги на пути к климатической нейтральности".