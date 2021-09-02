"Умные фоторадары" могут появиться на латвийских дорогах уже в конце года

Еще в мае государственная компания Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщала, что выбраны 16 участков дорог для установки радаров, измеряющих среднюю скорость. Изначально планировалось, что первые "умные радары" могут появиться уже этим летом. Однако затея остановилась на уровне разработки соответствующих правил Кабинета министров, а в LVC сейчас прогнозируют, что к установке радаров можно будет приступить в конце года, сообщает портал Rus.Lsm.lv.

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В начале этого года Совет безопасности дорожного движения Министерства сообщения принял решение перенаправить 700 тыс. евро на установку радаров по измерению средней скорости на сети государственных дорог. Система "умных радаров" предусматривает установку двух камер в начале и в конце пути, которые бы фиксировали номерной знак транспортного средства, время, за которое оно преодолело конкретный отрезок, и рассчитывало бы среднюю скорость движения.

LVC прогнозировали, что этого бюджета хватит на установку радаров на 5-8 отрезках государственных дорог. Были получены и требования со стороны Госполиции и Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) на установку таких радаров. Но процесс застрял.

В Латвии ранее был один отрезок — Тинужское шоссе, где работали "умные радары". Но это был пилотный проект, а потому тогда не было необходимости менять правила. Теперь же вопрос о том, какими должны быть эти устройства по измерению средней скорости, должны решить Минэкономики и Минсообщения.

В Latvijas Valsts ceļi прогнозируют, что задержка не будет слишком долгой. Уже ведутся проектировочные работы и планируется строительство.

Новая система контроля сначала появится на Баусском и Лиепайском шоссе, а также на 13-ти километровом отрезке Шоссе А13 между Резекне и Даугавпилсом. Все эти участки выбирались с учетом числа ДТП за последние три года и с учетом интенсивности движения.