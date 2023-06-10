Умный светофор в Лиепае на 40% сократил нарушения правил дорожного движения
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С конца марта, когда на перекрестке улиц Улиха и Робежу в Лиепае заработал интеллектуальный прибор по регулированию дорожного движения, количество нарушений на этом перекрестке снизилось на 40%. Решение для умного светофора разработала телекоммуникационная компания LMT.

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Умный светофор, установленный в Лиепае, является первым решением такого типа в Латвии, которое официально включено в систему мониторинга дорожного движения. Данные о водителях, пересекших перекресток на красный свет, передаются в базы данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и муниципальной полиции для выписывания штрафов.

В тестовом режиме светофор работает на этом перекрестке с осени 2019 года, а весной город Лиепая подписал договор с LMT об официальном включении решения в систему контроля дорожного движения. Лиепая стала первым в Латвии городом, который использует инновационные решения по безопасности движения.

Умный светофор может выполнять различные функции: он распознает и классифицирует объекты, определяет их траекторию и местоположение, распознает и считывает номерные знаки нарушителей. Он состоит из специально сконфигурированного миникомпьютера, оснащенного алгоритмами компьютерного зрения, двух видеокамер высокого разрешения, сетевого оборудования, креплений и программного обеспечения, разработанного LMT.

На основе этого решения возможно создание новых алгоритмов, способных выявлять и другие виды нарушений, например, движение по полосе общественного транспорта, остановку на перекрестке, неразрешенный поворот, движение по встречной полосе по улице с односторонним движением, объезд пробок по бордюрам, езду на мотоцикле без шлема и другие.

Как рассказал председатель Лиепайской думы Гунар Ансиньш, этот перекресток в городе считался аварийным, а умному светофору удалось повысить безопасность движения буквально за пару месяцев.

По мнению президента LMT Юриса Бинде, такое решение пригодилось бы и Риге, особенно сейчас, в период ремонта дорог и транспортных пробок.

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