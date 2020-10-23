Университет им. Страдиня на две недели перейдет на удаленное обучение

Рижский университет им. Страдиня сегодня решил, что с понедельника на две недели перейдет на удаленное обучение, сообщает LETA.

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Вуз принял такое решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и роста заболеваемости. Кроме того, вирус распространяется среди студентов университета из-за несоблюдения дистанции.

Удаленное обучение запланировано с 26 октября по 8 ноября.

Как уже сообщалось, в четверг в Латвии были выявлены 250 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов достигла 4,4%. Умер один человек в возрасте от 55 до 60 лет.