Университет Страдиня отменяет лекции из-за коронавируса

Рижский университет Страдиня отменяет очные лекции, чтобы снизить риск заражения Covid-19, сообщает LETA.

Ректор университета Айгар Петерсон издал распоряжение, в котором оговариваются ограничения, начинающие действовать 11 марта. Учебный процесс будет протекать в основном в формате видеолекций. Некоторые семинары будут проходить очно, чтобы узнать время их проведения, студенты должны будут следить за изменениями в расписании.

Обязанность руководителей программ — обеспечить, чтобы все занятия у третьих лиц проходили при соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

Запланированные заграничные поездки ректор призывает по возможности отменить. Если студент едет в одну из стран, включенных Центром контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) в список опасных, он обязан уведомить декана за два дня по электронной почте, указав страну и числа.

После поездки студент обязан соблюдать карантин. О своем возвращении он должен проинформировать декана. В течение 14 дней он не должен появляться в университете и контактировать с кем-то из его персонала. Несоблюдение этих правил может привести к исключению студента. Кроме того, его могут обязать покрыть ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам.