Университет Страдиня сделает студентам прививки, чтобы они помогали бороться с Covid-19

Рижский университет имени Страдиня готовится к вакцинации студентов-медиков против Covid-19, сообщил ректор вуза Айгар Петерсонс.

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Университет открыл пункт вакцинации студентов, которые после прививки будут защищены и смогут помогать в преодолении пандемии Covid-19, сказал ректор.

Петерсонс отметил, что в Латвии в настоящее время не хватает около 1000 врачей и более 3000 медсестер, поэтому вуз призывает увеличить на 15% количества бюджетных мест на медицинских факультетах.

РУС также призывает предоставить всем студентам-медикам оплачиваемые государством места в резидентуре, на что потребуется около 6,2 млн евро в год.

Петерсонс также заявил, что РУС присоединяется к требованию отставки министра образования Илги Шуплински. Основные претензии заключаются в том, что министр не прислушивается к представителям системы образования при принятии решений. "Министр нас не слышит, и диалога до сих пор нет", — подчеркнул ректор университета.

Ранее сообщалось, что привлечь студентов-медиков к работе с больными коронавирусом удалось хуже, чем планировалось: часть из них сначала соглашается, а потом под давлением родственников отказывается. Со всей Латвии пока откликнулись 166 студентов, но не все из них начали работать.