Университетские больницы почти справились с последствиями Covid-19
Foto: F64

В двух крупнейших латвийских больницах в данный момент состоялись почти все визиты, ранее отмененные из-за режима чрезвычайной ситуации — его объявили, чтобы остановить распространение Covid-19. Кроме того, почти все специалисты принимают пациентов, записавшихся после ЧС, сообщает Latvijas Radio.

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Дзинтра Клявиня, глава Отдела информации и обслуживания клиентов Рижской клинической университетской больницы им.П.Страдиня, рассказала: всех пациентов, чьи визиты перенесли — примерно 10 тыс. — планируют обслужить до сентября.

"Однако, с учетом запросов пациентов и желания получить эти обследования и консультации осенью, у нас очередь растянулась до декабря. […] Пациентов, которые у нас еще на стадии согласования, около 600", — отметила Клявиня.

По-другому очередь двигается в Рижской клинической восточной университетской больнице. Там приняли почти всех, чьи визиты перенесли, а тех, кто хочет прийти позже осенью, причислили к пациентам, которые от услуги отказались и записались заново — вместе с больными, вставшими в очередь после ЧС. Таким образом, больница почти полностью справилась с очередью.

Однако сперва большинство в перенесенное время не появилось, признал руководитель лечебной части Харалд Плаудис: "Был большой процент отказов. Сейчас ситуация изменилась — и июнь, и июль были очень богатыми. Больница опять полна пациентов, чему мы тоже очень рады."

В Страдиня рассказали, что самые длинные очереди — на кардиологические и нейрофизиологические исследования, а также на фиброгастроскопию и колоноскопию. В Восточной больнице же больше всего желающих попасть к гематологам, кардиологам и ревматологам.

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