Университеты готовы принимать выпускников средних школ с годовой оценкой

Высшие учебные заведения готовы изменить условия приема, чтобы выпускники средних школ могли начинать учебу только с годовой оценкой по необходимым предметам, после встречи с министром образования и науки Илгой Шуплинской заверили представители Совета ректоров.
Как сообщили в МОН, во время встречи министр призвала подискутировать о возможных действиях высших учебных заведений, если из-за эпидемиологической ситуации, централизованные экзамены придется отменить.
Представители высших учебных заведений подчеркнули, что проведение вступительных экзаменов с эпидемиологической точки зрения является небезопасным, однако, для объективной оценки знаний и навыков нужно сохранить возможность сдавать централизованный экзамен.
Как ранее сообщалось, если до весенних каникул 9-е и 12-е классы не смогут вернуться к частично очному обучению и очным консультациям, то министерство будет думать об уменьшении числа экзаменов или их отмене. Решающий момент — февраль.
Если с 25 января удастся вернуть 12-е классы на очное обучение, то их ждут три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая. Если для поступления в высшее учебное заведение необходимо, учащийся сдает централизованный экзамен по другому предмету (физика, химия, биология, история).
Если во время сдачи экзаменов будет в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет возможности сдавать экзамены очно, то:
- экзамены самое позднее будут происходить в июне, дополнительные сроки — в июле.
- в средней школе экзамены отменяют, учебный год завершают с годовой оценкой; высшие учебные заведения проводят свои вступительные экзамены и корректируют условия поступления.