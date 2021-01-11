Университеты готовы принимать выпускников средних школ с годовой оценкой
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Высшие учебные заведения готовы изменить условия приема, чтобы выпускники средних школ могли начинать учебу только с годовой оценкой по необходимым предметам, после встречи с министром образования и науки Илгой Шуплинской заверили представители Совета ректоров.

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Как сообщили в МОН, во время встречи министр призвала подискутировать о возможных действиях высших учебных заведений, если из-за эпидемиологической ситуации, централизованные экзамены придется отменить.

Представители высших учебных заведений подчеркнули, что проведение вступительных экзаменов с эпидемиологической точки зрения является небезопасным, однако, для объективной оценки знаний и навыков нужно сохранить возможность сдавать централизованный экзамен.

Как ранее сообщалось, если до весенних каникул 9-е и 12-е классы не смогут вернуться к частично очному обучению и очным консультациям, то министерство будет думать об уменьшении числа экзаменов или их отмене. Решающий момент — февраль.

Если с 25 января удастся вернуть 12-е классы на очное обучение, то их ждут три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая. Если для поступления в высшее учебное заведение необходимо, учащийся сдает централизованный экзамен по другому предмету (физика, химия, биология, история).

Если во время сдачи экзаменов будет в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет возможности сдавать экзамены очно, то:

  • экзамены самое позднее будут происходить в июне, дополнительные сроки — в июле.
  • в средней школе экзамены отменяют, учебный год завершают с годовой оценкой; высшие учебные заведения проводят свои вступительные экзамены и корректируют условия поступления.
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