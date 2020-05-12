Управление мест заключения получит 518 000 евро из средств на непредвиденные расходы

Кабинет министров во вторник принял решение выделить дополнительное финансирование с целью обеспечить с 1 апреля по 31 мая доплаты тем сотрудникам Управления мест заключения, которые работают в условиях повышенного риска и нагрузки из-за пандемии Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" выделено 518 730 евро.

По словам начальницы Управления мест заключения Илоны Спуре, во время чрезвычайной ситуации в места заключения в общей сложности были приняты более 600 человек, в том числе лица, которые вернулись из-за границы и для которых изоляция является обязательной мерой.

Часть работников тюрем, в том числе врачи, обязаны работать в тесном физическом контакте с заключенными, которые входят в группу риска и у которых болезнь не подтверждена, но которые должны соблюдать карантин или самоизоляцию.

По словам Спуре, такие лица находятся практически в каждой тюрьме Латвии, в свою очередь, работники несмотря на все риски обязаны выполнять свои рабочие обязанности в полной мере - например, во время обеспечения пропускного режима, при транспортировке и охране заключенных за пределами тюрем.

Для того чтобы ограничить инфицирование персонала и заключенных и снизить дальнейшее распространение инфекции, в местах заключения строго соблюдаются меры безопасности. Работа организована таким образом, чтобы снизить возможность проникновения инфекции в тюрьмы и вовремя оградить остальных заключенных от лиц с симптомами заболевания.