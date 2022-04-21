Управление мест заключения возглавит Дмитрий Калин (ДОПОЛНЕНО)
Foto: LETA

Управление мест заключения (УМЗ) возглавит начальник Олайнской тюрьмы Дмитрий Калин.

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Министерство юстиции подготовило проект распоряжения Кабинета министров о выдвижении кандидатуры Дмитрия Калина на должность главы УМЗ.

Калин был выдвинут на пост главы УМЗ в конкурсном порядке.
Конкурс на эту должность был объявлен в ноябре прошлого года. Заявки на конкурс подали пять кандидатов, во втором туре на должность выдвинуты трое кандидатов, а в третьем туре один.

Комиссию по оценке кандидатов возглавлял директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, в ее состав входили начальник бюро министра юстиции Алдис Букшс, госсекретарь Минюста Райвис Кронбергс, заместитель начальника Службы государственной безопасности Андрис Рапиньш, парламентский секретарь Минюста Илона Кронберга, представитель Минюста Санита Армагана и директор департамента управления персоналом Айриса Аузане.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года пост главы УМЗ оставила генерал Илона Спуре, решившая уйти на пенсию до истечения срока полномочий.

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