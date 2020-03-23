Управление по делам гражданства и миграции прекращает очный прием клиентов

С учетом объявленного в стране чрезвычайного положения Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) прекращает очный прием клиентов во всех 30 территориальных отделениях.

Такое решение принято для ограничения распространения коронавируса.

В случае, если у документа, удостоверяющего личность, заканчивается в этот период срок годности, документ продолжает быть годным во время чрезвычайного положения.

Иностранцы, у которых после 13 марта истекает вид на жительство, могут продолжать на тех же основаниях находиться в Латвии в период чрезвычайного положения, не оформляя новый вид на жительство.

С УДГМ можно связаться по телефону 67209400, электронной почте mn@pmlp.gov.lv или по телефонам территориальных отделений.