Управление по защите природы: в Латвии запрещено срывать черемшу
Foto: Shutterstock

В Латвии запрещено срывать, срезать или выкапывать дикорастущую черемшу (дикий чеснок), напомнила агентству LETA представитель Управления по защите природы Айга Приеде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Черемша (Allium ursinum, по-латышски laksis) включена в список редких и охраняемых растений Латвии. Ее можно выращивать на участке, если семена или саженцы куплены легально — но нельзя выкапывать или рвать в лесу.

Выращенную на участке черемшу разрешено продавать, но нужно иметь доказательства, что это именно самостоятельно выращенная черемша. Это можно сделать, предъявив справку от самоуправления.

Инспекторы Службы защиты природа до конца мая собираются усиленно наблюдать за тем, чтобы люди не рвали в лесу охраняемые растения, и периодически следить за тем, что продают на рынках.

За торговлю сорванной в лесу черемшой физическое лицо может получить штраф до 700 евро, юридическое — до 1400.

В прошлом году было выписано несколько таких штрафов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса