Управление Вентспилсского порта все еще не может производить финансовые расчеты, подтвердила агентству LETA представитель по общественным отношениям управления Инга Иевиня.

Проблемы с финансовыми расчетами начались с 10 декабря, после того, как Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса, управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

После этого Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) информировала банки о санкциях и просила пересмотреть их клиентскую базу, чтобы выяснить, обслуживают ли банки лиц из санкционного списка. КРФК попросила банки отказаться от предоставления финансовых услуг этим лицам, пока не последует дальнейших решений о том, как правильно интерпретировать и выполнять санкции.

Позже председатель КРФК Санта Пургайле объявила, что с 12 декабря банки возобновят финансовые услуги этим лицам, но в режиме усиленного надзора, добавив, что ни один банк не закрыл счета управления Вентспилсского порта, но банки воздерживаются от оказания финансовых услуг.

После 8 января банки должны прекратить обслуживание юридических лиц из санкционного списка, а Лембергсу будет оставлен один счет для удовлетворения основных потребностей.