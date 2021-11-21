Управлять платными автостоянками RS будет Департамент сообщения

Платные автостоянки Rīgas satiksme планируется передать в управление Департаменту сообщения Рижской думы, сообщил агентству LETA заместитель председателя думы, ответственный за инфраструктуру сообщения Вилнис Кирсис.

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Он указал, что сейчас идет оценка ситуации. Решение планируется принять в середине следующего года.

Передача автостоянок в ведение Департамента сообщения облегчит содержание в порядке городских улиц. Дело в том, что сейчас в зимний период за уборку снега на автостоянках отвечает Rīgas satiksme, а за сами улицы — департамент.

Rīgas satiksme обслуживает 6025 платных автостоянок. Из них в тарифной зоне А - 754, в B - 2896, в С - 1720, в D - 334, а в R - 321.