Упрощенный больничный, новые вакцины и 10 000 подписей. Главное о Covid-19 на 12 ноября

В Латвии новый рекорд: за сутки выявлено более 500 новых случаев Covid-19. Тем временем, государство продолжает подстраиваться под ситуацию: принят упрощенный порядок выдачи больничных, утверждены изменения в системе образования, идет обсуждение схемы распределения первых вакцин. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 12 ноября.

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Цифры. Количество новых случаев Covid-19 в Латвии впервые перевалило за пятьсот: 11 ноября положительные тесты сдали 533 жителя страны (7,8% от всех тестов). Два пациента с Covid-19 скончались. В целом в больницах находятся 312 человек. В Эстонии уровень положительных тестов примерно тот же: 374 новых случая за сутки, 7,1% от всех тестов. Смертельные случаи не зафиксированы, в больницах находятся 68 пациентов. В Литве подтверждено 1553 новых случая заражения, скончались еще девять человек. Еще 11 заболевших Covid-19 человек умерли по другим причинам.

Новый больничный для ОРВИ-больных. Латвия будет оплачивать три первых дня больничного работникам с острыми респираторными инфекциями. В случае заболевания ОРВИ работник сможет получить больничный лист B на первые три дня нетрудоспособности без осмотра, то есть удаленно. Если человек будет направлен на тестирование на Covid-19 и результат будет положительным, больничный будет продлен. Если тест будет отрицательным, но работник продолжит болеть, больничный лист В будет закрыт на третий день и открыт больничный лист А.

Как будут делить первые вакцины? Вакцины от Covid-19 могут появиться в Латвии в начале 2021 года, и первыми их получат пожилые люди и медицинские работники. Цель вакцин — снизить тяжесть заболевания и смертность. О том, как они повлияют на распространение вируса, говорить пока рано. За первые три месяца 2021 года могут быть привиты 3% населения Латвии, а к середине года вакцина может быть доступна 20% населения.

10 000 подписей за отмену ограничений для салонов красоты. Буквально за пару дней на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрали более 10 000 подписей за отмену ограничений на услуги бань и салонов красоты. Автор поправок Айя Степанова полагает, что услуги красоты не способствуют распространению Covid-19. Она предлагает разрешить банщикам, СПА-специалистам, мастерам маникюра и педикюра, массажистам и т.д. оказывать индивидуальные услуги в отдельных помещениях.

История дня. В четверг Сейм принял поправки к Закону об образовании: теперь удаленное обучение в школах получило официальный статус. Многие родители, весной просидевшие почти три месяца с детьми на "удаленке", известие о новой норме восприняли очень эмоционально. Правящих политиков обвиняют в "сознательной дебилизации общества" — так легче управлять "темными массами". Что не так с поправками? Как нововведения выглядят изнутри, на уровне школ? Об этом — статья Кристины Худенко Плачут дети, родители, учителя… "Удаленка" как новая школьная норма: путь к прогрессу или деградации?.