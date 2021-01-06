Урбанович: коалиция должна пригласить на должность министра здравоохранения профессионала
Foto: DELFI

Коалиция должна пригласить на должность министра здравоохранения профессионала, которому доверяют врачи, заявил агентству LЕТА лидер партии "Согласие" Янис Урбанович.

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По его словам, когда все растеряны, "не следует заменять одного растерянного человека другим в команде растерянных людей". "Для разрешения кризиса с Covid-19 в правительстве нужна "скала", и ею может стать кто-то из профессионалов отрасли, которому врачи доверяют", — сказал депутат.

"Политическая ревность должна быть устранена", — добавил он.

По мнению Урбановича, искать кандидата в министры здравоохранения нужно в медицинских ассоциациях, например, обратиться к президенту Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде либо к главе Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдису Керису.

"У политиков в этой ситуации нет времени, чтобы завоевать доверие общественности и врачей, поэтому нужно нанять того, кто уже пользуется таким доверием", — убежден Урбанович.

Он считает, что лидеры профорганизаций согласились бы на такой призыв, потому что их заботит проблема борьбы с Covid-19.

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LETA

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LETA

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"Согласие" Медицина Янис Урбанович
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