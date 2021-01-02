Связанный с коронавирусным заболеванием Covid-19 кризис доказал, что парламент в Латвии умер, заявил председатель правления "Согласия" Янис Урбанович в интервью агентству LETA.

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Политик уверен: для действующей власти в новом году должно стать уроком понимание того, что государство и его институты имеют значение несмотря на то, что Латвия входит во многие международные организации.

"В какое-то время мы перестали думать о том, что они имеют смысл. Наша власть не была готова принимать самостоятельные решения, поскольку эта функция атрофировалась: мы действовали по шаблону. Оказалось, что так больше не будет, придется самим принимать решения и думать своей головой, потому что копировать не получается", - сказал Убранович.

По его мнению, методы решения кризиса, связанного с Covid-19, повторно доказали, что "парламент умер". "Латвийский Сейм - это иллюзия, бутафория. Он становится таким, как только формируется правящая коалиция", - считает председатель правления "Согласия".

Как полагает политик, это несчастье для Латвии, но "ошибочное счастье" только для тех, кто "втерся в коалицию, сторговался с большинством и реализует свои прихоти". "Парламент должен местом, где происходит аудит общественных настроений, опасения и надежд. Парламент - это место, где должны быть представлены разные мнения", - уверен политик.

Урбанович допускает, что для улучшения ситуации стоит оценить возможности введения в Латвии мажоритарной избирательной системы. "Надо идти к тому, куда пришли другие нации - англичане, французы, немцы: переходить на мажоритарную систему, избираемого народом президента и мэров, которых прямым голосованием избирают жители муниципалитетов", - сказал он, добавив, что действующая система удобна, чтобы существовали "схемы одурачивания народа".

По словам политика, жители Латвии во время коронакризиса в очередной раз доказали, насколько много они могут вытерпеть. "Народ Латвии стоит внести в Книгу рекордов Гиннеса как самый выносливый народ в мире", - иронизирует Урбанович.