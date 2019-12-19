Урбанович: Лембергс обсуждал с Буровым возможность стартовать на выборах в Риге. Буров это отрицает
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В распоряжении председателя "Согласия" Яниса Урбановича есть информация, что Айвар Лембергс встречался с мэром Риги Олегом Буровым и всерьез обсуждал возможность стартовать от списка представляемой Буровым партии "Честь служить Риге" на внеочередных выборах в Рижскую думу. Об этом Урбанович рассказал телеканалу RīgaTV 24.

По словам Урбановича, Буров после встречи с Лембергсом "заявил своей фракции, что он почти об этом договорился". "Согласие" же не рассматривает возможность коллаборации с Лембергсом на выборах в РД.

Урбанович отметил, что, по его наблюдениям, Лембергс — боец и даже, возможно, "вампир конфликтов". "Те, кто думает, что он сейчас лежит на полу и стенает… Нет, он сжимает кулаки и он даст сдачи каким-либо образом. Или в политическом плане ;— возможно, стартуя на выборах в Риге — или в другом плане, воздав тем, кого он считает своими зловредителями", — пояснил представитель "Согласия".

Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) порталу DELFI сказал, что не обсуждал свои политические планы с Лембергсом.

“У меня была встреча с господином Лембергсом, но я вас уверяю, я не давал наш разговор подслушать Урбановичу”, - сказал Буров. Он не знает откуда у политика информация о содержании его разговора с отстраненным от исполнения обязанностей мэром Вентспилса.

Буров объяснил, что он встретился с Лембергсом днем 9 декабря, когда позже вечером стало известно о его включении в санкционный список США. Это была его первая встреча с вентспилсским политиком, Лембергс сам инициировал встречу. Они обсуждали роспуск Рижской думы, но не говорили о политических планах, а также не обсуждали возможный старт Лембергса в Риге, сказал Буров. Ему не понятны мотивы Урбановича, но градоначальник Риги предположил, что он таким образом пытается привлечь внимание.

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