Урбанович: надеюсь, что экс-представители "Согласия" в Даугавпилсе все правильно рассчитали

"Я надеюсь, что бывшие представители "Согласия" в Даугавпилсской думе все правильно рассчитали", — заявил многолетний лидер "Согласия" Янис Урбанович, комментируя решение о выходе из партии даугавпилсских депутатов и мэра Андрея Элксниньша.

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Урбанович отказался дать оценку решению даугавпилсских депутатов покинуть "Согласие", лишь пожелав им успехов в дальнейшей деятельности и выразив надежду, что те, кто вышел из партии, действительно все правильно рассчитали.

Урбанович напомнил, что около 20 лет назад Даугавпилсская региональная партия решила присоединиться к "Согласию", а теперь члены самоуправления снова выбрали самостоятельный путь.

Учитывая, что несколько лет назад Элксниньш уже говорил о возможности создания собственной политической организации, решение мэра Даугавпилса выйти из "Согласия" не стало для Урбановича неожиданностью.

Как сообщалось ранее, за два дня до конгресса партии "Согласие", на котором планируется переизбрать руководство партии, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что принял решение покинуть ее ряды и вплотную заняться созданием новой региональной политической силы.