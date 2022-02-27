Урбанович назвал негодяями тех, кто оскорбляет местных русских из-за национальности

Глава парламентской фракции "Согласие" Янис Урбанович призвал жителей Латвии всех национальностей сплотиться перед лицом мировой опасности и не разжигать "противоречия прошлого". Отдельно он призвал Эгилса Левитса "стать президентом всего народа Латвии", а Сейм — отложить предвыборные амбиции. И помочь в сплочении государства он призвал представителей посольств союзных государств.

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"Сейчас, когда в Украине идет война братских народов, когда льется кровь и умирают люди, мы больше, чем когда-либо раньше, понимаем, в какой безопасности, как защищенно мы чувствуем себя здесь, в Латвии, — отмечает Урбанович. — Но этот мир может оказаться только мнимым, если мы не сумеем его защитить. Если будем пытаться увидеть в своих согражданах врагов, если будем разжигать противоречия прошлого! Не допустим этого! Латвийские русские! Если в последние дни вам или вашим детям приходилось слышать оскорбления только за то, что вы русские, знайте, эти оскорбления произносили негодяи, кем бы они ни были и какие бы должности ни занимали".

Отдельно он обратился к Эгилу Левитсу, призвав его стать "президентом всего народа" и найти слова, чтобы "внушить уверенность и сплотить весь народ Латвии". И осудить тех, кто "хочет использовать это трагическое время для того, чтобы расколоть общество, поскольку для них это единственный способ удержаться у власти". Вы же хотели быть президентом всего народа? Используйте эту возможность, чтобы стать им!

Еще одно обращение Урбанович адресовал Сейму Латвии: "Отложим в сторону свои предвыборные амбиции, поскольку их цена — раскол жителей Латвии. Будем вместе делать то, что укрепляет безопасность нашего государства, то, что может реально помочь Украине. Не будем провоцировать людей, которым дорог свой родной язык, память о своих родственниках, погибших на прежней войне, свои традиции. Они не враги Латвии! Не позволим различным провокаторам представлять их такими, пропаганда противников только ожидает такую возможность!"

Он попросил представителей посольств государств-союзников Помочь справиться с латвийскими политиками, "которые сейчас пытаются расколоть наш народ, стараясь по возможности больнее оскорбить часть общества". "Ваши солдаты — опора нашей безопасности, но ни одно государство не может быть в безопасности, если безответственные политиканы ради своих рейтингов начнут разжигать вражду!, — заявил Урбанович.

А парламентариев ЕС он призвал "не только вводить санкции против России, но и пригласить Москву к поискам мира, который не задевает суверенитет ни одной страны, который не задевает самоуважение ни одного народа и индивида в Европе". Сегодня самое главное — остановить войну, убежден Урбанович.

В пятницу 25 февраля в интервью программе "Kāpēc?" на Delfi TV Урбановичс признался: "У нас есть [члены], которые покинули нашу партию после вчерашних и позавчерашних (антивоенных) заявлений. Есть такие, которые буквально "живут" в российском телевизоре, они фанаты того нарратива, который оттуда идет. Они считают, что мои действия — предательством. Он признал, что, если бы Россия ограничилась "помощью" самопровозглашенным Донецкой и Луганской Народным Республикам, позиция "Согласия" могла быть не такой жесткой, но поизошло широкомасштабное вторжение в Украину, и Урбанович не видел никаких возможностей это оправдать.

24 февраля Россия начала военные действия по всей Украине. В Латвии поднялась волна агрессии против русского населения. За сплочение жителей Латвии, вне зависимости от родного языка, выступили премьер-министр Кришьянис Кариньш и Валдис Затлерс.