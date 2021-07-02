Урбанович: оставив Адамсонса под арестом, суд берет ответственность за риск его жизни

Приняв решение оставить депутата Сейма Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, под арестом суд взял ответственность за риски, связанные с его здоровьем, заявил председатель правления "Согласия" Янис Урбанович.

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По словам Урбановича, на одной чаше весов — недоказанные обвинения в адрес Адамсонса, на другой — мнение врачей о состоянии его здоровья, для которого "условия заключения могут быть судьбоносными". Лидер "Согласия" считает, что мера пресечения в этой ситуации могла бы быть иной — домашний арест или иные ограничения. "Складывается впечатление, что тюрьма в данной ситуации не мера пресечения, а наказание. Для человека с тяжелым диагнозом — очень мучительное наказание", — сказал Урбанович.

2 июля Рижский окружной суд принял решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса ("Согласие"), подозреваемого в шпионаже в пользу России.