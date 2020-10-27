Урбанович поддержал папу Франциска в вопросе регистрации неклассических партнерств

Вопрос о регистрации неклассических семейных и партнерских отношений в обществе нужно решать, он давно назрел, написал председатель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович у себя в Facebook. Он подчеркнул, что является практикующим католиком, поддерживает Папу Франциска в его отношении к нетрадиционным семьям.

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Политик напомнил эпизод из Евангелия, где Иисус на вопрос фарисеев о том, нужно ли платить налоги, ответил "отдавай кесарю кесарево и Богу Богово". По его мнению, современные фарисеи спрашивают: "Ты, будучи христианином, поддерживаешь гей-браки?" — а ведь и в этом вопросе нужно разделять "Божье" и "кесарево".

По мнению Урбановича, процессы, которые происходят в обществе, нужно решать в обществе. Нельзя отрицать, что сейчас существуют разные формы неклассической семьи, и вопрос их правового статуса и регистрации гражданского партнерства нужно решать.

Урбанович подчеркнул, что является практикующим католиком, и Папа Римский для него — большой авторитет. Он напомнил, что это был не первый раз, когда нынешний понтифик высказывался о нетрадиционных отношений. "Кто я такой, чтобы судить их?" — ранее говорил Франциск. А его новые слова о том, что представители нетрадиционной ориентации тоже дети Божьи и имеют право на семью, стоит трактовать как поворот в отношении католиков к этому вопросу.

Как сообщалось, 30 сентября Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не передавать на рассмотрение в Сейм набравшую 10 000 голосов петицию о регистрации гражданских партнерств. В ответ на это движение Dzīvesbiedri ("Супруги", "партнеры") 1 октября начали сбор подписей под инициативой "О правовой защите всех семей". Она набрала необходимое количество подписей менее чем за неделю.