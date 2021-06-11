Урбанович: после ареста Адамсонса в Сейме может стать 99 депутатов

Из-за ареста подозреваемого в шпионаже в пользу России Яниса Адамсонса "Согласие" осталось без депутата. Глава фракции Янис Урбанович предполагает, что теперь в Сейме может стать 99 депутатов. Об этом он рассказал агентству LETA.
Урбанович пока не знает, как будет работать фракция, пока Адамсонс находится под арестом. Он допускает возможность, что теперь в Сейме будет 99 депутатов, потому что без обвинительного заключения лишить депутата Сейма мандата нельзя. Юридическое бюро Сейма пока не дало пояснений по этой ситуации.
Урбанович добавил, что не знает, в чем именно обвиняют Адамсонса, и надеется, что в понедельник после разговора с адвокатом это удастся выяснить.
Суд Видземского предместья Риги в пятницу в качестве меры пресечения для депутата Яниса Адамсонса избрал арест. Заседание суда длилось около двух часов. Депутат Сейма был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.
Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.
Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.