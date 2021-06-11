Урбанович: после ареста Адамсонса в Сейме может стать 99 депутатов

Из-за ареста подозреваемого в шпионаже в пользу России Яниса Адамсонса "Согласие" осталось без депутата. Глава фракции Янис Урбанович предполагает, что теперь в Сейме может стать 99 депутатов. Об этом он рассказал агентству LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Урбанович пока не знает, как будет работать фракция, пока Адамсонс находится под арестом. Он допускает возможность, что теперь в Сейме будет 99 депутатов, потому что без обвинительного заключения лишить депутата Сейма мандата нельзя. Юридическое бюро Сейма пока не дало пояснений по этой ситуации.

Урбанович добавил, что не знает, в чем именно обвиняют Адамсонса, и надеется, что в понедельник после разговора с адвокатом это удастся выяснить.

Суд Видземского предместья Риги в пятницу в качестве меры пресечения для депутата Яниса Адамсонса избрал арест. Заседание суда длилось около двух часов. Депутат Сейма был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.

Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.

Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.