Лидер "Согласия" Янис Урбанович от лица партии направил премьер-министру Кришьянису Кариньшу открытое письмо, в котором указал, что, по его мнению, Латвии снова следует ввести режим "чрезвычайного положения".

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В частности, Урбанович обвинил правительство Латвии в том, что у того "нет серьезной долгосрочной стратегии в сфере ограничения распространения Covid-19". В качестве решения политик предложил следующее: "Незамедлительно использовать даваемые нормативными актами права и объявить "чрезвычайное положение" (ārkārtas stāvoklis) в стране.

Предложений о том, что делать правительству после введения чрезвычайного положения, в письме от "Согласия" не содержится. При этом Урбанович подчеркивает, что "практика стран-участниц ЕС показывает, что, защищая здоровье общества, претворяются самые строгие ограничивающие меры безопасности".

Однако неясно, что именно имеется в виду, так как нормативные акты Латвии содержат упоминания лишь о "чрезвычайной ситуации" (ārkārtējā situācija) и "исключительном положении" (izņēmuma stāvoklis). Термин "чрезвычайное положение" не предусмотрен.

Чрезвычайную ситуацию в Латвии объявляли весной этого года в связи с распространением Covid-19. Согласно закону, ЧС можно ввести в "случае угрозы государству, связанной с катастрофой, ее угрозой или угрозой критической инфраструктуре, если подвергнута существенной угрозе безопасность государства, общества, окружающей среды, хозяйственной деятельности или жизнь и здоровье людей".

В свою очередь, исключительное положение, как гласит закон, можно ввести в случае, если государству угрожает внешний враг или же образовалась ситуация, когда в стране или ее части начались или грозят начаться внутренние беспорядки, которые угрожают демократическому строю государства.