Председатель оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович призвал противников сноса памятника в Пардаугаве не поддаваться эмоциям и не вестись на провокации, оставаясь в рамках закона. "За свои ценности, уважение к себе надо бороться на выборах. Только Ваш голос может сделать так, чтобы Вас увидели и услышали", — сказал политик.

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Сносом памятника в парке Победы коалиционные политики пытаются прикрыть нерешенные текущие проблемы, заявил Урбанович.Мы слышим рапорты о каждом уничтоженном памятном месте, но правящие никак не могут подготовить достоверный отчет о том, хватит ли в Инчукалнсе газа на следующую зиму.

Лидер "Согласия" признал, что не знает, как будет дальше развиваться ситуация со сносом памятника в Пардаугаве с точки зрения аспектов политики и безопасности.

По мнению Урбановича, демонтаж памятника в нынешних обстоятельствах процесс неизбежный, поэтому к нему нужно соответственно относиться.

Урбанович считает, что те политические силы, которые "уже давно мечтают об абсолютно этнически чистой Латвии" объявят демонтаж памятника в парке Победы своей личной победой, выиграют и другие партии. Проиграет, по мнению политика, "Согласие" со своими сторонниками.

"Они что-то говорят о единой политической нации — главным образом, чтобы выглядеть цивилизованно в глазах наших западных партнеров — говорит в своем заявлении Урбанович: "Но на практике сделано все, чтобы в обозримом будущем этой политической нации не возникло. Ведь расколотое общество для правящих — хлеб насущный. Можно снести памятники, но нельзя стереть память. Поколения людей будут хранить в своей памяти то, что им дорого. А сейчас в своей памяти они будут хранить злость и горечь. Может быть, даже ненависть. Поможет ли нам это строить и защищать свою Латвию?".

Лидер "Согласия" призвал в таких обстоятельствах не поддаваться на провокации. "За свои ценности, уважение к себе надо бороться на выборах. Только Ваш голос может сделать так, чтобы Вас увидели и услышали. Возмущенных разговоров на кухне, яростных дискуссий в социальных сетях недостаточно, чтобы изменить отношение власти к себе. Если ты не голосуешь, то тебя нет. И нет памятников, которые тебе дороги", — подытожил политик.