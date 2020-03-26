Урбанович: сокращение рейсов общественного транспорта в Риге поставило под угрозу здоровье людей

Сокращение количества рейсов общественного транспорта привело к переполненности трамваев, троллейбусов и автобусов. Ни о каком соблюдении дистанции в 2 метра между людьми, к которой призывают эпидемиологи, в общественном транспорте Риги речь идти не может, заявила партия "Согласие".

С 21 марта Рижская дума сократила количество рейсов общественного транпорта в среднем на 20%, обосновав это снизившимся из-за мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 пассажиропотоком и соображениями экономии

"После роспуска Рижской думы всю ответственность за решения, принимаемые столичным самоуправлением — в том числе, муниципальными предприятиями и структурными подразделениями — несет временная администрация, состоящая из трех ставленников правительства", — заявил председатель партии "Согласия" Янис Урбанович: — Советовались ли эти люди в условиях чрезвычайной ситуации с эпидемиологами прежде чем сократить количество рейсов? Как подобное решение вообще могло быть принято, если с юридической точки зрения оно противоречит правилам Кабинета министров, постановившим, что в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию в 2 метра?! Инициатора этой идеи, граничащей с преступлением, нужно призвать к личной ответственности. Также мы не просто требуем вернуть снятые рейсы общественного транспорта, но и увеличить количество рейсов, как это уже сделано в Таллинне — в целях борьбы с коронавирусом"

С точки зрения эпидемиологической безопасности сокращение количества рейсов общественного транспорта — абсолютно недопустимо, заявил также 25 марта глава Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Переполненный общественный транспорт курсирует в столице в условиях начавшейся местной трансмиссии: в 5 случаях эпидемиологи не смогли идентифицировать, от кого инфицированные заразились COVID-19 — и возможно, это уже произошло в общественном месте.