Урбанович: в идиотском процессе тестирования детей виноват не только Павлютс, но и МОН

Не только министр здравоохранения Даниэль Павлютс, но и Министерство образования и науки (МОН) виновато в "идиотском и провокационном" процессе тестирования школьников на Covid-19, который столкнулся со множеством проблем в первые дни нового учебного года, считает лидер партии "Согласие" Янис Урбанович.

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По словам политика, со стороны МОН было большой ошибкой и глупостью согласиться с планом тестирования учеников, разработанным "министерством болезней".

"С самого начала было ясно, что МОН не справится. Теперь мы злобно радуемся, что Павлютс плохой, хотя понятно, что его вины в этом формально нет, потому что МОН могло и не согласиться с тем, что предлагает Павлютс, у которого предложений больше, чем блох у собаки", — заявил Урбанович.

Политик считает, что МОН следовало бы тщательнее оценивать предложения Минздрава "о плевках, колбах, которые кто-то будет передавать и получать". По его словам, существующие проблемы в процессе скрининга учеников на Covid-19 — это проблемы именно МОН, которое должно прежде всего думать о качестве учебного процесса, а не подключаться к "тупому, идиотскому, провокационному процессу".

Комментируя требование отставки Павлютса со стороны Союза зеленых и крестьян (СЗК), Урбанович не скрывал, что "не любит" Павлютса и не поддерживает его действия в качестве министра, поскольку, по его мнению, Павлютс не способен принимать решения.

Как сообщалось, депутаты фракции СЗК призывают парламент выразить недоверие министру здравоохранения Павлютсу. СЗК обвиняет министра здравоохранения в хаосе в начале нового учебного года при организации тестирования учащихся, нечетких требованиях к использованию масок в учебных заведениях, а также в ситуации с некоторыми подростками, получившими не предназначенные для них вакцины от "Covid-19".