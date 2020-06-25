Лидер партии "Согласие" Янис Урбанович в прошлом году приобрел новый внедорожник, свидетельствуют информация в опубликованной декларации о доходах должностных лиц.

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Политику принадлежит два земельных участков и строения в Риге, а также доли капитала в двух предприятиях — в Eiro Reģions (на сумму 1479,79 евро) и в DX-L ( 853,72 евро).

Накопления наличными составляют 12 335 евро, что на неполные 3000 евро больше, чем годом ранее, безналичные накопления — 17 964,27 евро, что на примерно на 12 000 евро меньше, чем в 2018 году.

За работу в Сейме Урбанович получил 50 215,75 евро, что приблизительно на 5000 евро больше, чем годом ранее, а в результата сделки от Inchcape Motors Latvia политик получил 46 000 евро.

Депутат в прошлом году провел покупку на 27 824 евро, а также три сделки на общую сумму 81 706,86 евро.

Урбанович в прошлом году приобрел новый автомобиль Land Rover Range Roves Sport.

Обязательства политика составляют 19 789 евро, в сумма выданных им займов составляет 12 300 долларов.