Уроки на латышском языке для украинцев станут вызовом для всех участников учебного процесса

Всего в этом учебном году в латвийских школах и детских садах будут учиться более 3000 детей из Украины. Для школьников уроки будут проводиться на латышском языке или в программах меньшинств на украинском языке. Управление образования Даугавпилса, как и другие самоуправления, осознало, что это вызов для педагогов, учащихся и их родителей. Об этом пишет LSM.lv.

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В Даугавпилсе зарегистрировано 250 украинских детей, на данный момент невозможно точно сказать, сколько из них будут учиться в школах Даугавпилса, сообщили в управлении образования города. Ситуация меняется, кто-то решает не учиться, потому что возвращается в Украину, кто-то снова приезжает.

Подробнее о текущей ситуации рассказала педагог-методист Илзе Онзуле, которая отвечает за образование украинских детей в Даугавпилсе. По ее словам, было получено 71 заявление в общеобразовательные школы, из них 64 — в основную школу и 7 — в среднюю школу. Между тем в детских садах города сейчас числятся 57 детей из Украины.

Украинских детей будут обучать на латышском языке и в школах, и в детских садах. И это станет вызовом для всех участников учебного процесса.

Онзуле заявила: "Это пугает и учителей, и детей, и родителей, потому что наша позиция такова — не навредить детям в Латвии, которые учатся на государственном языке. И в то же время сохранить этот баланс и позволить украинским детям учиться в латвийских школах. Одно из правил для родителей — посещать бесплатные курсы латышского языка, чтобы родители могли помочь своему ребенку".

В свою очередь, в Резекненском крае по сравнению с весной немного уменьшилось количество детей, желающих посещать учебные заведения муниципалитета, подтвердил председатель Управления образования Резекненского края Гунтарс Скудра.

"Предыдущий учебный год закончили 49 украинских детей, как в дошкольных учреждениях, так и в школах. На данный момент, по данным на 1 сентября, 38 украинских школьников решили учиться в Резекненском крае", — сказал Скудра.

Больше детей в Веремской основной школе, где хотят учиться 13 украинцев, в двух школах будет по 8, а в остальных по 2 или 3. Так же, как и весной, украинцы продолжат учить латышский, а учителям при необходимости будут помогать ассистенты. На уроках, конечно, нужно будет уделять детям индивидуальное внимание.

В Даугавпилсе планируется, что на уроках смогут помогать учителя из Украины.

"На данный момент я нахожусь в переписке с украинскими педагогами, где есть учителя английского языка, математики, биологии, информатики, к которым мы обратимся, как только у нас будут укомплектованы группы классов, как только у нас будет ясность 5 сентября, сколько детей на самом деле в каком классе, тогда мы сможем решить, сколько украинских педагогов в качестве помощников учителей мы можем предложить школам", — отметила Онзуле.

В свою очередь, в Резекне, по текущим данным, в школах будут учиться 46 учеников, а в детских садах — 25 детей.