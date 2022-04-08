Уровень безработицы в Латвии остается прежним — 6,8%

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в марте не изменился и составил 6,8%, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

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На начало марта в СЭЗ было зарегистрировано 61 813 безработных, а на конец марта — 60 199 человек. Таким образом, за месяц число безработных в стране сократилось на 1 614 человек или 2,6%, сообщает агентство LETA.

Однако, согласно уточненным данным о экономически активном населении, доля безработных не изменилась.

Уровень зарегистрированной безработицы — это доля безработных, зарегистрированных в ГАЗ в процентах от экономически активного населения трудоспособного возраста.

По подсчетам ЦСУ, в 2020 году в Латвии было 905 400 экономически активных жителей трудоспособного возраста, а в 2021 году — 881 800. Данные, полученные из ЦСУ, показывают, что численность экономически активного населения уменьшилась на 2,6%.

Самый низкий зарегистрированный уровень безработицы в марте 2022 года был в Рижском районе — 4,7%, а самый высокий в Латгале — 14,8%. Уровень зарегистрированной безработицы в Курземе в марте составил 7,5%, в Земгале — 6,8%, в Видземе — 7,6%.

В марте 6072 безработных, зарегистрированных в ГАЗ, нашли работу.