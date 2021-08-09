Уровень безработицы в Латвии снизился до 7,3%, но найти подходящих работников — трудно
Foto: LETA

Фактический уровень безработицы в Латвии сократился до 7,3%, что на 0,1 процентный пункт меньше, чем месяц ранее. Одновременно в стране все сложнее найти подходящих работников, рассказала в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского ТВ директор Государственной службы занятости Эвита Симсоне.

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По ее словам, ситуация достаточно стабильная и типичная для рынка труда Латвии. Сейчас в Государственной службе занятости зарегистрированы менее 66 тысяч человек. Летом и в начале осени растет количество предлагаемых вакансий. Сейчас — более 20 000 зарегистрированных свободных рабочих мест. Существенно возрастают сложности в поиске подходящих работников, пишет агентство LETA.

"Конечно, небольшое влияние на уровень безработицы кризис Covid-19 оказал, но оно не так существенно, чтобы беспокоиться. Этот отрезок времени мы не можем сравнивать с кризисом, который пережили в 2008 году. Хотя есть влияние на отдельное отрасли — туризм, общепит, гостиничные услуги — которые еще не восстановились к той интенсивности, которая была до Covid-19," — сказала Симсоне.

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