Уровень безработицы в Латвии “в пределах нормы“: NVA готовится снизить прогноз

Сейчас безработными считаются 6,3% экономически активных жителей страны и, скорее всего, в этом году уровень безработицы не превысит 6,6%. Это меньше, чем ожидалось ранее – Национальное Агентство трудоустройства (NVA) прогнозировало уровень безработицы до 7,4%, рассказала агентству LETA директор NVA Эвита Симсоне.

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Сейчас в стране 57,2 тысячи безработных граждан — это на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году.

"Уровень безработицы не говорит о чем-то нетипичном для латвийского рынка труда — в Латвии безработица традиционно растет в конце осени и в начале зимы, это связано с такими сферами деятельности, как строительство и сельское хозяйство, например", — объяснила директор NVA.

Среди зарегистрированных работников по-прежнему доминируют представители простых профессий, работники сферы услуг и торговли, специалисты (23,4%) однако выросло и количество старших специалистов работы.

В то же время немного снизился уровень безработицы среди машинных операторов, монтажников и рабочих.