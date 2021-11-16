Уровень безработицы в третьем квартале снизился до 7,2%

В третьем квартале этого года уровень безработицы в Латвии составил 7,2%, что является самым низким показателем с начала 2020 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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По сравнению с предыдущим кварталом уровень безработицы снизился на 0,7 процентных пункта, а за год — на 1,2 процентных пункта.

В третьем квартале в Латвии было 67,9 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 13,5 тыс. меньше, чем годом ранее, и на 5,5 тыс меньше, чем в предыдущем квартале.

Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Латвии (7,9%) был на 0,7 процентных пункта выше, чем в среднем по ЕС (7,2%). В третьем квартале Латвия сохранила самый высокий уровень безработицы в странах Балтии: в Эстонии он составил 5,7%, а в Литве — 6,7%.

В третьем квартале 2021 года 33,8 тыс безработных не имели работы в течение не более чем пяти месяцев. Это на 10,2 тыс меньше, чем год назад, и на 3,8 тыс меньше, чем в предыдущем квартале. 11,3 тыс человек были безработными от шести до 11 месяцев. Число этих лиц сократилось на 4 тыс по сравнению с третьим кварталом прошлого года и на 4,5 тыс по сравнению с предыдущим кварталом.

В третьем квартале этого года было 22,6 тыс длительно (более года) не имеющих работы: на 1,1 тыс больше, чем годом ранее, и на 3 тыс больше, чем в предыдущем квартале. Их удельный вес в общем числе безработных составил 33,4% — на 6,6 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. За год общее количество безработных, которые долго не могут трудоустроиться, увеличилось на 6,8 процентных пункта.

Безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в третьем квартале составила 13,4%, что на 2,6 процентного пункта больше, чем год назад, и на 0,5 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале. Уровень безработицы среди молодежи составил 14,9%, что на 0,1 процентных пункта больше, чем год назад, и на 1,8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале. За год количество молодых безработных выросло на 300, но сократилось на 400 по сравнению с предыдущим кварталом.

В третьем квартале 2021 года 35,6% молодых людей были экономически активны, то есть работали или искали работу, а 64,4% были экономически неактивны — в основном учились и работу не искали.

В третьем квартале текущего года 31,5% или 435,2 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивны, то есть не работали и активно не искали работу. По сравнению со вторым кварталом количество экономически неактивного населения уменьшилось на 12,5 тыс. человек или 2,8%, а за год — увеличилось на 20,3 тыс. человек или 4,9%.

5,1 тыс или 1,2% экономически неактивного населения потеряли надежду найти работу. Для сравнения, годом ранее таких было 2,5%, а во втором квартале 2021 года — 1,5%.

В третьем квартале текущего года в опросе об экономической активности жителей приняли участие 4,5 тыс. домохозяйств, в целом было опрошено 7,8 тыс. жителей в возрасте от 15 до 89 лет.