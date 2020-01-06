Уровень доверия народа к президенту является одним из самых низких за 10 лет; Левитс в 6 раз непопулярнее, чем Вейонис

За год рейтинг института президентства в обществе вырос, а доверие жителей страны к политическим партиям упало еще ниже, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS по заказу издания Neatkarīgā rīta avīze.

Согласно результатам опроса о доверии жителей государственным и общественным институтам, рейтинг института президентства все еще является одним из самых низких за последние десять лет, однако за шесть месяцев после вступления Эгила Левитса в должность президента Латвии рейтинг института президентства почти удвоился, увеличившись с 3,5 пункта в конце 2018 года до 6,5 пункта. Это позволило институту президентства подняться с 17-го на 12-е место в рейтинге.

За последние 10 лет самый высокий уровень доверия к институту президентства был зафиксирован в то время, когда главой государства был Раймонд Вейонис. В конце первого года его президентства рейтинг доверия составил 41,1 пункта, однако с окончанием срока его полномочий на посту президента он упал до 3,5 пункта.

Выросло доверие жителей страны и к Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Если в конце 2018 года его рейтинг был негативным, то в конце 2019 года впервые за последние семь лет он достиг 0,1 пункта, и бюро поднялось с 20-го на 17-е место в рейтинге.

Немного, на 0,4 пункта, увеличился также рейтинг Национальных вооруженных сил, что позволило им сохранить вторую позицию в рейтинге доверия жителей Латвии.

Позитивную оценку получила также прокуратура — 5,9 пункта, а рейтинг судов составил 3,4 пункта.

Вышеупомянутые институты являются единственными, которым удалось повысить свой рейтинг. Еще 21 институту жители Латвии стали доверять меньше, несмотря на то, что многие из них все еще занимают более высокие строчки рейтинга, чем институт президентства или KNAB.

К примеру, многолетний лидер данного рейтинга — образовательные учреждения — за год потеряли 8,6 пункта.

Доверие к коммерческим банкам упало с -14 пунктов в конце 2018 года до — 36,7 пункта в конце 2019 года, что обеспечило им 21-е место в рейтинге.

Кабинет министров, потеряв за год 0,9 пункта, сохранил 22-е место в рейтинге с результатом -50,3 пункта. Рейтинг Сейма за год упал на 2,9 пункта, составив -59,9 пункта, что позволило парламенту сохранить 23-е место в рейтинге.

Политические партии за год потеряли 6,9 пункта общественного доверия, оставшись на последнем месте рейтинга с результатом -76,4 пункта.

В опросе, на основе которого был составлен рейтинг, с 30 ноября по 11 декабря 2019 года приняли участие 1538 респондентов.