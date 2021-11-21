Уровень доверия Сейму и правительству опустился до самой низкой отметки

В октябре уровень доверия населения к Сейму и правительству упал до самого низкого уровня при нынешнем созыве парламента, свидетельствуют данные исследования SKDS.

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В октябре только 16% респондентов выразили доверие Сейму, и с сентября показатель значительно снизился. Результат октября является самым низким за время существования 13-го Сейма, однако пока что показатели доверия для этого состава Сейма выше, чем для 11-го и 12-го Сеймов.

Уровень доверия к Кабинету министров также упал в октябре - правительству доверяли только 17% населения. В период полномочий 13-го Сейма уровень доверия к правительству в целом был выше, чем к Сейму, достигнув самых высоких показателей осенью прошлого года. Уровень доверия к правительству во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем был выше, чем к предыдущему правительству.

Исторически самый высокий уровень доверия к парламенту и правительству был зафиксирован после выборов 8-го Сейма в конце 2002 года, когда 51,4% жителей Латвии доверяли правительству и 47,9% - Сейму. С тех пор показатели доверия упали, достигнув исторического минимума при 9-м Сейме. В начале 2009 года только 7,3% населения доверяли правительству, а Сейму - 4,5%.