Уровень фактической безработицы в мае снизился до 6,5%
Foto: Pixabay

В конце мая уровень фактической безработицы в Латвии по сравнению с концом апреля снизился на 0,3 процентного пункта до 6,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Уровень безработицы среди мужчин уменьшился на 0,4 процентного пункта до 7,5%, среди женщин - на 0,2 процентного пункта до 5,5%.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, составил в мае 6,1%, что на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с маем прошлого года уровень фактической безработицы снизился на 1,3 процентного пункта, уровень зарегистрированной безработицы - на 1,5 процентного пункта.

В мае в Латвии было 61,2 тыс. безработных (25,8 тыс. женщин и 35,4 тыс. мужчин), что на 2,8 тыс. меньше, чем в апреле, и на 12,1 тыс. меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц уменьшилось на 1,8 тыс., женщин - на 1,1 тыс.

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