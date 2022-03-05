В субботу, как и в предыдущие дни, уровень радиации в Латвии и других странах Европы находится в пределах нормы, и радиационной опасности для населения нет, сообщает Государственная служба окружающей среды (ГСОС).

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По данным службы, украинский контактный пункт находится на связи с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), которая пострадала от обстрела российской армии в ночь на пятницу, и подтверждает, что уровень радиации там также не повышен.

По словам специалистов Центра радиационной безопасности ГСОС, который ведет постоянный мониторинг и анализ ситуации, в результате обстрела Запорожской АЭС не повреждена значимая для безопасности инфраструктура. Данные станций радиационного контроля из Украины не показывают повышенного уровня радиации. Латвийские станции радиационного контроля также не показывают повышенного уровня радиации.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития сообщает, что непрерывный мониторинг уровня радиации в Латвии в режиме онлайн осуществляют 20 стационарных станций, две из которых находятся в Балдоне, две в Даугавпилсе и по одной в Балви, Демене, Силене, Медуми, Юрмале, Елгаве, Лиепае, Мадоне, Резекне, Руцаве, Салацгриве, Саласпилсе, Талси, Валмиере, Риге и Вентспилсе.