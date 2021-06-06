Уровень ультрафиолетового излучения приближается к годовому максимуму
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Июнь и первая половина июля в Латвии — период с самым высоким уровнем солнечной ультрафиолетовой радиации, напоминают специалисты.

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Самым интенсивным излучение будет в районе 20 июня, когда солнце будет наиболее высоко. На интенсивность влияет уровень падения лучей и количество озона в стратосфере. Озоновый слой над Латвией сейчас такой же, как в другие годы, или немного меньше, так что максимальный индекс ультрафиолетовой радиации находится между шестым и седьмым уровнем.

Самое "злое" солнце будет с 12:00 до 15:00, загорать без солнцезащитного крема рекомендуется только утром или в вечерние часы. Поначалу на солнце не стоит находиться слишком долго, это время нужно увеличивать постепенно. Больше всего солнце может навредить людям со светлой кожей и светлыми либо рыжими волосами, у которых много веснушек.

Стоит быть внимательным и другим людям, у которых раньше уже случались солнечные ожоги. Также стоит беречь от солнечных ожогов детей.

Стоит помнить, что поверхность воды и светлый песок отражают большую часть лучей, поэтому на пляже ультрафиолетовое излучение больше, чем в других местах. Тем, кто едет в южные страны, стоит помнить, что там ультрафиолетовое излучение сильнее, чем в Латвии.

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