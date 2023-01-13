Уровень воды на Даугаве возле Екабпилса превысил 8 метров
Foto: LETA

Согласно оперативной информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пятницу в 4:50 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг отметки 8,14 метра над нулевой точкой наблюдательной станции.

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Предыдущий максимум был 7,79 метра в четверг утром; в середине дня уровень воды снизился на полметра, но затем постепенно начал снова подниматься.

Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса может приблизиться к красной отметке — 8,4 метра — или даже превысить ее.

Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.

Уровень воды продолжает медленно снижаться у моста Зельки и на большей части Даугавы, в Плявиняс ситуация не изменилась.

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