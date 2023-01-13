Уровень воды на Даугаве возле Екабпилса приблизился к критическому, жителей просят эвакуироваться

Уровень воды в Даугаве сегодня утром в 8.20 в Екабпилсе был на 8,30 м выше нулевой отметки и всего на 10 сантиметров ниже критической отметки 8,40 метра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Это означает, что ожидается широкомасштабное опасное для жизни затопление домов и потребуется эвакуация. Движение очень затруднено, нарушены электро- и водоснабжение, телекоммуникационная связь. Жителям предлагается покинуть опасные районы и следовать всем инструкциям ответственных учреждений.

Вчера поздно вечером после оперативного совещания мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис в короткой видеозаписи обратился к жителям, призвав их не откладывать эвакуацию на последний момент, когда это может быть очень сложно, опасно для жизни спасателей или даже невозможно.

Сегодня утром самоуправление сообщает, что паводковые воды продолжают поступать в Екабпилс. Паводковые воды из колодцев на ул. Ригас, Плявиняс и др. продолжают затапливать улицы, прилегающие к защитной дамбе.

В связи с резким подъемом уровня воды в Екабпилсе прекращены занятия в учебных заведениях, расположенных в районах, подверженных наводнениям — Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200а и Ригас, 192, Екабпилсской художественнно-музыкальной школе, Екабпилсском центре детей и молодежи, основной школе Абелю.

Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнениями в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.

В четверг были эвакуированы 6 человек, собака и кошка

Предыдущий максимум был 7,79 метра в четверг утром; в середине дня уровень воды снизился на полметра, но затем постепенно начал снова подниматься.

Еще в четверг около полудня в Государственную пожарно-спасательную службу (ГСПС) поступила информация о том, что в волости Салас Екабпилсского края уезде затоплена территория и требуется эвакуация людей. Спасатели эвакуировали шесть человек, собаку и кошку, сообщили порталу Delfi в службе.

С помощью катера пожарные доставили в безопасное место пятерых человек, кошку и собаку, но один человек отказался от эвакуации. Работы на месте закончились в 14:30. В четыре часа дня спасатели снова выехали в волость Сала, где на лодке из затопленного дома эвакуировали одного человека.

Девять метров — предел

Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозировали заранее, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса может приблизиться к красной отметке — 8,4 метра — или даже превысить ее.

Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.