Уровень воды в Даугаве близок к критическому: в Екабпилсе объявлено красное предупреждение о наводнении

В ночь на четверг Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии из-за угрозы наводнения в Екабпилсе объявил красное предупреждение.

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К 04.50 уровень воды в Даугаве вблизи Екабпилса повысился на 7,66 м выше нулевой отметки: это примерно на полтора метра выше, чем сутки ранее и на 4 метра выше, чем 1 января.

Гидрологи предупреждают, что уровень воды около Екабпилса может приблизиться и даже превысить критерий красного предупреждения — 8,4 метра выше нулевой точки станции.

В Даугаве в районе Екабпилса продолжается сгущение льда и льдин, из верховьев реки продолжают поступать новые льдины, затапливаются более обширные территории.

Красный уровень опасности означает, что существует высокая вероятность значительного ущерба на большой территории и что в опасности могут оказаться жизни людей.

Жителям необходимо действовать — быть готовыми к чрезвычайным мерам и эвакуации, следовать информации и инструкциям, предоставленным ответственными учреждениями.

Красное предупреждение будет действовать до 14.00 пятницы (13 января).

Возле местечка Зельки уровень воды в течение последних суток понизился, а возле Плявиняс сохранился в пределах нормы.

По данным портала radio1.lv, в среду вечером было созвано заседание комиссии по гражданской обороне Екабпилсского самоуправления. По словам мэра краевой думы Райвиса Рагайниса, критическое место в городе — улицы Скаубиша и Дарзу, где собирается вода. Сейчас ее откачивают три машины, а за городом критическая ситуация сложилась в Гравани и на острове Сакас.