Уровень воды в Даугаве на следующей неделе снизится

Подъем воды в Даугаве на территории Латвии снизился до 3-8 см в день, а в Беларуси уровень воды уже снижается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться и в Латвии, но поймы будут затоплены еще долго.

На участке Даугавы от Даугавпилса до Ливаны до вторника, 11 апреля, действует оранжевое предупреждение о высоком уровне воды.

Уровень воды от латвийско-белорусской границы до Ливаны в настоящее время на 33-68 см ниже максимального уровня паводка в апреле 2013 года. В Екабпилсе уровень воды на 3 метра ниже, чем 14 января этого года.

В других реках Латвии уровень воды снижается или незначительно меняется.

По прогнозам, на предстоящей неделе в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, но осадки будут несущественными и не окажут большого влияния на уровень воды в реках.