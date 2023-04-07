Уровень воды в Даугаве на следующей неделе снизится
Foto: LETA

Подъем воды в Даугаве на территории Латвии снизился до 3-8 см в день, а в Беларуси уровень воды уже снижается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться и в Латвии, но поймы будут затоплены еще долго.

На участке Даугавы от Даугавпилса до Ливаны до вторника, 11 апреля, действует оранжевое предупреждение о высоком уровне воды.

Уровень воды от латвийско-белорусской границы до Ливаны в настоящее время на 33-68 см ниже максимального уровня паводка в апреле 2013 года. В Екабпилсе уровень воды на 3 метра ниже, чем 14 января этого года.

В других реках Латвии уровень воды снижается или незначительно меняется.

По прогнозам, на предстоящей неделе в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, но осадки будут несущественными и не окажут большого влияния на уровень воды в реках.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома