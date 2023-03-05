Уровень воды в Даугаве около Зельке понизился на метр

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с начала месяца уровень воды в Даугаве около Зельке понизился на один метр, утром 5 марта упав до 4,75 метра над нулевой точкой наблюдательной станции.

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28 февраля уровень воды в Даугаве около Зельке достиг шестиметровой отметки, а пик январского половодья составил 8,6 метра.

Около Плявиняс в Даугаве сохраняется ледяной щит, а уровень воды у Зельке поднялся на три метра.

В Екабпилсе и других местах Даугавы в последние недели наблюдаются лишь небольшие колебания уровня воды, в настоящее время уровень воды стабилен.

Спокойная ситуация и на других реках Латвии. В субботу из-за ветра поднялся уровень воды в море и в низовьях нескольких рек.

На следующей неделе ожидается преимущественно минусовая температура, будет много снега, на реках образуется лед.

Прогнозы пока не говорят о том, что в марте может наступить теплая и дождливая погода, которая приведет к быстрому таянию снега и возникновению лавин – скорее всего, снег будет таять постепенно.