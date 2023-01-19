Уровень воды в Даугаве под Екабпилсом за сутки опустился на 1,2 метра

За последние сутки уровень воды в Даугаве у Екабпилса резко упал, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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С утра среды он снизился на 1,2 метра, и в четверг в 6 часов на наблюдательной станции в Екабпилсе уровень воды был на 5,73 метра выше нулевой отметки.

С утра субботы, когда уровень воды в Даугаве под Екабпилсом достиг самой высокой отметки за последние десятилетия, он снизился более чем на три метра.

Лед остался в основном только на берегах реки, он уже не мешает течению воды через территорию города.

Небольшие колебания уровня воды продолжаются вблизи Зельки и Плявиняс, но он ниже максимума, зарегистрированного в начале года.

Из-за дождя и таяния снега начался подъем уровня воды в Даугаве выше Екабпилса, но это не вызовет угрозы наводнения.

В восточной части Латвии уровень воды в реках поднимается, местами стремительно. В западной части страны — в основном снижается.

На следующей неделе понижение уровня воды ожидается уже по всей стране, так как погода, согласно прогнозам, станет более сухой и холодной.