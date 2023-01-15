Согласно последним прогнозам погоды, дожди и таяние снега, ожидаемые в бассейне Даугавы, приведут к повышению уровня воды во второй половине следующей недели, сообщает агентство LETA.

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Если затор льда в Плявиньском водохранилище и в районе Екабпилса к тому времени не сдвинется, то ситуация в пострадавших от наводнения районах может снова ухудшиться. Но если движение льда произойдет и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не иметь большого значения.

По прогнозу Global Forecast System, к середине следующей недели в бассейне Даугавы в Латгалии, Беларуси и России ожидается 20-50 миллиметров осадков. Наибольшее количество прогнозируется в Беларуси. Ожидается дождь со снегом, при этом выпавший снег растает, ведь в середине недели в верховьях Даугавы ожидается температура до +5 градусов.

Прогнозируется, что уровень воды в Даугаве поднимется во второй половине следующей недели, а в конце месяца уровень воды, вероятно, начнет снижаться.

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии показывают, что за последнюю неделю уровень воды на участке Даугавы от границы с Беларусью до Ливаны понизился на один до 1,8 метра, в Екабпилсе он поднялся на четыре метра, у Зелькского железнодорожного моста уровень воды поднялся с 9 января упал почти на два метра, а у Плявиняс существенно не изменился.

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса поднялся из-за затора льда, который частично перекрыл поток воды. Также в будущем уровень воды в Екабпилисе будет в основном определяться ледовым затором, а не увеличением количества воды в верховьях реки.

Поскольку оттепель и осадки продолжаются, в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.

Уже сообщалось, что объявленное гидрологами желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках все еще действует по всей стране, оранжевое предупреждение действует у Плявиньского водохранилища, красное предупреждение действует у Даугавы в Екабпилсском крае.