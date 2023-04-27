Уровень воды в Даугаве снизился на 2-5 метров

Уровень воды в Даугаве на участке от белорусской границы до Екабпилса с 7-10 апреля, когда был достигнут пик паводка, снизился на 2-5 метров, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Уровень воды в реке продолжает снижаться. Также падает уровень воды в Айвиексте и некоторых реках на севере Видземе, а в других реках Латвии он в основном стабилен.

На границе Латвии и Белоруссии уровень воды в Даугаве опустился на 5,2 метра, в Даугавпилсе — на 4 метра, в Ерсике — на 3,2 метра, в Екабпилсе — на 2 метра.

Температура воды в большинстве рек и озер составляет +8…+13 градусов, в море +5…+10 градусов.

В ближайшие дни осадков будет мало, поэтому резких колебаний уровня воды в реках не ожидается, а прохладная погода приведет к небольшому понижению температуры воды.