Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса стабилизировался
Foto: Jēkabpils novada dome "Facebook"

С 14 января уровень воды в Даугаве возле Екабпилса снизился на 3,65 метра и в настоящее время стабилизировался, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Уровень воды в верхнем течении реки поднимается из-за сильных дождей и таяния снега, поэтому в ближайшие дни в Екабпилсе также ожидается небольшой подъем воды, однако он не будет представлять опасности наводнения.

В Зельки вода в Даугаве упала до самого низкого уровня с начала месяца, а в Плявиняс ее уровень еще колеблется.

В реках Курземе уровень воды продолжает падать, в Земгале незначительно колеблется, а на востоке страны вода в реках все еще поднимается.

С наступлением более прохладной и сухой погоды на следующей неделе во всех реках ожидается снижение уровня воды. Подъем возможен только на отдельных участках рек.

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