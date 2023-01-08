Уровень воды в Плявиньском водохранилище за сутки поднялся более чем на два метра

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в реке Даугава у железнодорожного моста между Екабпилсом и Плявинясом уровень воды за последние сутки поднялся более чем на два метра.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье, 8 января, в 7 часов уровень воды на наблюдательной станции Зелькю около железнодорожного моста был на 6,91 метра выше нулевой отметки. Затопляются поймы реки.

В апреле 2013 года уровень воды в этом месте поднялся до 8,34 метра. Последний наивысший уровень воды был 7,56 метра 18 января 2018 года.

Уровень воды около Плявиняс продолжает колебаться и не является опасно высоким. Вблизи Екабпилса и над городом уровень воды в Даугаве медленно снижается.

Ниже по течению Даугавы уровень воды падает у Огресгала и колеблется в районе города Огре, где нижняя пойма затоплена из-за ледостава. По данным на 7 часов утра, 8 января, уровень воды был на 2,23 метра выше нулевой отметки наблюдательного пункта.

На других латвийских реках также местами возникают заторы, из-за чего поднимается уровень воды.

Желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках остается в силе по всей стране, а оранжевое предупреждение действует на реке Даугава в Айзкрауклском и Екабпилсском краях.

По оценке гидрологов, наиболее сложная ситуация сложилась в Плявиньском водохранилище и выше по течению Даугавы, где большое уплотнение льда сопровождается появлением новых потоков.